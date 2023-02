Vier Jugendliche sollen Mädchen in S-Bahn geschlagen haben

Eine Gruppe von vier Jugendlichen soll in einer S-Bahn in Essen ein 12-jähriges Mädchen geschlagen und getreten haben. Als Bahnmitarbeiter einschritten, flüchteten die Jungen, zwei von ihnen wurden aber kurz darauf gestellt, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Das Mädchen musste nicht medizinisch behandelt werden. Warum die Jugendlichen zuschlugen, war zunächst unklar. Laut einer Sprecherin der Bundespolizei sagte die 12-Jährige, die Angreifer nicht zu kennen.

Die Vierergruppe soll demnach am Samstagabend in die S-Bahn gestiegen sein. Einer der Jugendlichen soll in der Tür stehen geblieben sein, während die anderen drei das Mädchen an den Haaren gezogen, mit Fäusten auf sie eingeschlagen und getreten haben sollen. Die ebenfalls 12 Jahre alte Begleiterin des Mädchens wurde nicht angegriffen.

Die Jungen, die von Bundespolizisten gestellt werden konnten, sind 14 und 15 Jahre alt. Es wird wegen gemeinschaftlicher, gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Es gibt Videoaufnahmen, diese werden nun ausgewertet.