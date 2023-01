Vier Menschen bei Crash auf A1 schwer verletzt

Hagen (dpa/lnw)

Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 bei Hagen-Volmarstein sind vier junge Menschen schwer verletzt worden - eine 22-Jährige schwebt in Lebensgefahr. Die ebenfalls 22 Jahre alte Fahrerin des Autos hatte in der Nacht zum Sonntag aus zunächst ungeklärter Ursache beim Überholen auf der linken Spur die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Das Auto fuhr demnach in die seitlich aufragende Böschung und überschlug sich mehrfach. Die vier Insassen wurden eingeklemmt und mussten befreit werden. Die Fahrerin, eine 20-Jährige und ein 21-Jähriger wurden schwer verletzt, die 22-Jährige Beifahrerin lebensgefährlich. Alle kamen in Krankenhäuser.

Von dpa