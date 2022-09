Vier Neue in BVB-Startelf gegen Schalke

Dortmund (dpa)

Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic setzt im Revierderby auf Rotation. Im Vergleich zum kräftezehrenden 1:2 drei Tage zuvor im Champions-League-Spiel bei Manchester City nimmt er für das 99. Bundesliga-Duell mit dem FC Schalke am Samstag (15.30 Uhr/Sky) vier Änderungen vor. Neu in der Startelf sind Nico Schlotterbeck, Marius Wolf, Julian Brandt und Donyell Malen. Nicht im Kader steht Raphael Guerreiro, der laut Terzic ein Ziehen im Oberschenkel gespürt habe und deshalb nicht am Abschlusstraining teilnehmen konnte. «Ist nix Dramatisches, er wird ein paar Tage fehlen», sagte Terzic bei Sky.

Von dpa