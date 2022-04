Vier Tage vor Mainz: Torjäger Modeste wieder im Training

Köln (dpa)

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln darf mit Blick auf das Bundesliga-Spiel gegen den FSV Mainz 05 am Samstag auf die Rückkehr von Torjäger Anthony Modeste hoffen. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, kehrte der beim 0:1 gegen den 1. FC Union Berlin am Freitag schmerzlich vermisste Franzose nach krankheitsbedingter Pause ins Training zurück. Modeste absolvierte zunächst aber nur ein individuelles Programm in der Halle.

Von dpa