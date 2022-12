Viertes Adventswochenende: Handel hofft auf gute Geschäfte

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Einzelhandel in Nordrhein-Westfalen hofft am vierten Adventswochenende auf bessere Geschäfte als an den vorangegangenen Wochenenden. «Das vierte Adventswochenende ist in der Regel das stärkste. Deshalb sind die Erwartungen der Händler entsprechend hoch», sagte die Sprecherin des Handelsverbandes NRW, Carina Peretzke, der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings hätten die Verbraucherinnen und Verbraucher auch in der kommenden Woche noch viel Zeit, die passenden Geschenke zu finden, so dass der Druck zuzuschlagen, vielleicht nicht so hoch sei wie in anderen Jahren.

Von dpa