Virkus würde Comeback von Eberl freuen

Mönchengladbach (dpa)

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Roland Virkus würde es begrüßen, wenn sein Vorgänger Max Eberl wieder in der Bundesliga arbeitet. «Ich habe mit Max Eberl zehn Jahre hervorragend zusammengearbeitet. Er ist ein Top-Manager. Wenn er wieder in der Bundesliga auftaucht, dann freut einen das», sagte Virkus am Donnerstag. «Die Zusammenarbeit mit ihm hat mich befruchtet. Ich habe viel lernen dürfen in der Zeit, die mit Max genossen habe», befand Borussias Sportdirektor. «Das ist meine private Einschätzung», erklärte Virkus.

