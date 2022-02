Völler fürchtet Schaden für DFB-Pokal bei Meister-Playoffs

Leverkusen (dpa)

Rudi Völler hat sich kritisch zu möglichen Meister-Playoffs in der Fußball-Bundesliga geäußert. «Wie in allen anderen Ligen in Europa muss auch in der Bundesliga der Leistungsgedanke über allem stehen. In dieser wichtigen Frage darf man auf keinen Fall durch die Vereinsbrille schauen. Nach einem Jahr wird abgerechnet, und die Platzierung zeigt klipp und klar an, wie gut oder schlecht man gearbeitet hat. Nur das ist ehrlich und gerecht», sagte der Leverkusener Geschäftsführer Sport am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa