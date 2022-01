Völler über Bayer-Zeit: «Konnte immer der sein, der ich bin»

Leverkusen (dpa)

Für Rudi Völler ist Vereinstreue noch immer ein wichtiger Wert im Fußball. «Ich gebe zu: Ich bin schon immer ein bisschen Romantiker gewesen», sagte der Geschäftsführer Sport des Bundesligisten Bayer Leverkusen in einem Interview der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». Er habe tatsächlich zu den Clubs, für die er gespielt habe, noch einen Draht. «Man mag das altmodisch nennen, aber das steckt so in mir drin», sagte der 61-Jährige. Auch nach den jeweiligen Transfers habe er meist das Gefühl gehabt, dem alten Club irgendwie «treu bleiben zu wollen».

Von dpa