Vollsperrung auf A1 Lkw-Brand: giftige Substanz

Greven (dpa/lnw)

Einen Tag nach dem Brand eines mit Desinfektionsmittel beladenen Lastwagens auf der A1 bei Greven haben dort aufwendige Aufräumarbeiten begonnen. Um verunreinigtes Erdreich im Böschungsbereich abzutragen, sei der Autobahnabschnitt zwischen Greven und Münster-Nord in Fahrtrichtung Dortmund seit dem Morgen erneut voll gesperrt, sagte eine Polizeisprecherin. Die oberste Erdschicht müsse entsorgen werden, um zu verhindern, dass eine entstandene giftige Substanz in die nahegelegene Ems und ein angrenzendes Naturschutzgebiet gelangen, schilderte die Sprecherin. An der A1 habe sich ein Stau von rund sechs Kilometern gebildet.

Von dpa