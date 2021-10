Vollsperrung nach Sturz in Baustelle

Velbert (dpa/lnw)

Weil zwei Motorradfahrer auf der Autobahn A535 bei Velbert (Kreis Mettmann) gestürzt sind, ist die Fahrbahn am Sonntagnachmittag zeitweise in beiden Richtungen voll gesperrt gewesen. Einer der beiden kam in einer Baustelle zu Fall und wurde schwer verletzt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Biker sei in den zweiten Fahrer gerutscht. Dieser wurde aber lediglich leicht verletzt.

Von dpa