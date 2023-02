Vom Zug erfasst: Schüler weiter auf Intensivstation

Ein 15-jährige Schüler, der am Mittwoch auf einem Bahnübergang in Köln von einem Güterzug erfasst wurde, liegt weiter auf der Intensivstation.

Eine Pflegekraft steht auf einer Intensivstation in einem Zimmer und bedient eine Herz-Lungen-Maschine.

Fotos und Spuren vom Unfallort werden ausgewertet, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag weiter berichtete. Nach Angaben mehrerer Zeugen soll der Junge sich telefonierend mit seinem Fahrrad durch eine Barrikade am Übergang geschlängelt haben und vom Zug erfasst worden sein. Zeugen hatten berichtet, dass die Ampel an dem Güterverkehrsübergang rot zeigte und dass es auch ein akustisches Signal gab. Der 15-Jährige selbst konnte noch nicht gehört werden.