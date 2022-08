Von Polizei erschossener 16-Jähriger: Vorher in Psychiatrie

Dortmund (dpa)

Der am Montag in Dortmund von einem Polizisten mit einer Maschinenpistole erschossene Jugendliche ist kurz vor der Tat in einer Psychiatrie gewesen. Er habe sich wegen psychischer Probleme selbst dorthin begeben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dortmund am Mittwoch. Zuvor hatte die «Bild» darüber berichtet.

Von dpa