Vor 60 Jahren: «Gastarbeiter»-Anwerbeabkommen mit Türkei

Duisburg/Köln (dpa)

Rund 60 Jahre nach Abschluss des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens rücken Leben und Leistung der sogenannten Gastarbeiter in den Fokus. Die Bundesrepublik hatte seit 1955 Verträge mit mehreren Ländern wie Italien, Griechenland oder Jugoslawien geschlossen, am 30. Oktober 1961 mit der Türkei. Im «Wirtschaftswunderland» fehlten Arbeitskräfte, viele «Gastarbeiter» waren unter Tage, in Industrie und Fabriken eingesetzt. Die Arbeits- und Lebensbedingungen waren extrem schwierig.

Von dpa