Vor Flüchtlingsgipfel: NRW pocht auf weitere Hilfen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Vor dem Flüchtlingsgipfel in Berlin pocht Nordrhein-Westfalen auf kurzfristige weitere Unterstützung durch den Bund bei der Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten. «Trotz des ungebrochenen Engagements vor Ort kommen die Kommunen zunehmend an Belastungsgrenzen», sagte NRW-Flüchtlings- und Integrationsministerin Josefine Paul (Grüne) am Mittwoch in Düsseldorf. Die bereits zugesagten Mittel des Bundes müssten zügig ausgezahlt werden. Insgesamt müsse bei der Flüchtlingsfinanzierung dringend nachgesteuert werden. «Wir müssen wegkommen von Einzelverhandlungen über Einmalzahlungen durch den Bund hin zu einer dauerhaften und strukturellen Finanzierung», sagte Paul. Der Bund müsse seinen finanziellen Beitrag substanziell erhöhen.

Von dpa