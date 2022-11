Nach einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos in Lotte (Kreis Steinfurt) sind zwei Männer schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Ein 22-jähriger Autofahrer habe an einer Kreuzung die Vorfahrt missachtet, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Dies habe am Donnerstagabend zu einer Kollision mit dem Wagen eines 30-jährigen Mannes geführt.