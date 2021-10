Vorfall bei Sicherheitskontrolle: Terminal geräumt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach einem Vorfall an der Sicherheitskontrolle ist das Terminal A des Düsseldorfer Flughafens am Donnerstagnachmittag kurzzeitig geräumt worden. Nach Angaben der Bundespolizei hatte eine Frau hinter der Sicherheitsschleuse nachkontrolliert werden sollen - sie ging jedoch weg. Im Anschluss sei das Terminal geräumt und mit Sprengstoffspürhunden durchsucht worden. Ohne Ergebnis. Die Frau habe man bislang nicht wiedergefunden. Das Terminal sei inzwischen wieder freigegeben worden, so die Sprecherin der Bundespolizei.

Von dpa