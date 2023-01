Vorsitzende großer Organisationen besuchen Lützerath

Erkelenz (dpa)

Mehrere Vorsitzende großer Umweltschutzorganisationen wollen am Donnerstag (12. Januar) das Protestdorf Lützerath am Rande des rheinischen Braunkohletagebaus besuchen. Unter ihnen seien etwa Greenpeace-Chef Martin Kaiser, der BUND-Bundesvorsitzende Olaf Bandt und der Campact-Vorsitzende Christoph Bautz, teilte Fridays for Future mit. «Noch steht das Dorf, und vor allem ist die Kohle unter Lützerath noch unter dem Boden», sagte Klimaaktivistin Luisa Neubauer, die ebenfalls erneut nach Lützerath kommen will. «Solange sie da liegt, können jederzeit neue Verhandlungen aufgenommen werden. Aber bis dahin brauchen wir großen zivilgesellschaftlichen Support.»

Von dpa