Wachsende Personalprobleme beim BVB vor Saisonstart

Borussia Dortmund startet mit Personalproblemen in die neue Saison. Vor dem ersten Pflichtspiel am Samstag (20.45 Uhr) im DFB-Pokal beim Drittligisten Wehen Wiesbaden bereitet vor allem die Abwehr mehr und mehr Probleme. Mit dem am Dienstag vom Fußball-Bundesligisten bekanntgemachten positiven Corona-Test bei Außenverteidiger Thomas Meunier stieg die Zahl der nicht einsatzfähigen Profis in diesem Mannschaftsteil weiter an. Der 29 Jahre alte belgische Nationalspieler, der nach seinem Sonderurlaub erst in der Vorwoche in die Vorbereitung gestartet war, befindet sich bis auf Weiteres in häuslicher Isolation.

Vor dem Trainingslager in Bad Ragaz hatte der Außenverteidiger zwei Tests und vor dem Rückflug aus der Schweiz Richtung Dortmund einen weiteren Test absolviert, die allesamt negativ ausgefallen waren. «Nach den freien Tagen fiel der Test vor dem Einstieg in die Trainingswoche nun positiv aus», hieß es in der BVB-Mitteilung.

Neben Meunier muss der BVB in Wiesbaden wohl auch auf Mats Hummels, Raphael Guerreiro und Emre Can verzichten. Alle drei Profis haben seit ihrer Rückkehr aus ihrem EM-Sonderurlaub noch nicht mit dem Team trainiert. Anders als Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou, der nach seiner Knieoperation noch mindestens zwei Monate fehlt, wird das Trio nach ersten Prognosen jedoch nicht lange ausfallen. «Alles im Plan», antwortete Hummels den «Ruhr Nachrichten» auf die Frage nach dem Stand seiner Reha, die aufgrund einer Patellasehnenblessur seit Tagen anhält.