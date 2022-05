Während die Kinder schliefen: Mann sticht auf Ehefrau ein

Wuppertal (dpa/lnw)

Während die kleinen Kinder des Paares nebenan schliefen, soll ein Familienvater in Wuppertal mehrfach mit einem Messer auf seine Frau eingestochen haben. Die 31-Jährige sei trotz Notoperation in akuter Lebensgefahr, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Sie habe zahlreiche Stichverletzungen erlitten. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.

Von dpa