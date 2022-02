Wagenbauer Tilly lässt Ukraine-Wagen durch Düsseldorf rollen

Düsseldorf (dpa)

Überraschung in Düsseldorf: Wagenbauer Jacques Tilly will am heutigen Rosenmontag einen eigens angefertigten Karnevalswagen zum Ukraine-Krieg durch die Stadt rollen lassen. In Düsseldorf war der Rosenmontagszug schon vor Wochen wegen der Corona-Lage abgesagt und auf Ende Mai verlegt worden.

Von dpa