Unbekannte haben in Hamm zwei Wahlplakate der SPD und eins der AfD in Brand gesetzt. Die Straßenlaternen, an denen die Plakate befestigt waren, wurden laut Polizei leicht beschädigt. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, die sich zwischen Donnerstag und Freitag ereigneten, ist noch unklar. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.