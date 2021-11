Wahrzeichen zum Weltdiabetestag in blau angestrahlt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Anlässlich des Weltdiabetestages sind in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen mehrere Wahrzeichen wie der 240 Meter hohe Rheinturm in blaues Licht gehüllt worden. Mit der Aktion will die Deutsche Diabetes-Hilfe auf die weltweit zunehmende Verbreitung der Krankheit mit Millionen Betroffenen in Deutschland hinweisen. Aufklärung, Prävention und Vorsorgeuntersuchungen sollen stärker in den Fokus rücken. So gehörten Informationsstände und ein Spenden-Wettbewerb auf Ergometern zu dem Programm, das am Sonntagnachmittag in Düsseldorf begann und bis zum Abend reichte.

Von dpa