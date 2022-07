Waldbrandgefahr: Überwachungsflüge im Regierungsbezirk Köln

Im Kölner Regierungsbezirk werden die Wälder nun aus der Luft auf mögliche Brände hin kontrolliert. Die Bezirksregierung Köln habe einen Waldbrand-Überwachungsflug organisiert sowie eine Flugroute koordiniert, teilte die Behörde am Dienstag mit. Zuvor habe man die regionalen Forstämter nach ihrer Einschätzung der Waldbrandgefahr befragt. Wegen der hohen Temperaturen steige die Gefahr für Gras- und Waldbrände stark an.

Ein Schild mit der Aufschrift «Schütz den Wald vor Brandgefahr» hängt in einem Wald an einem Waldweg.

Auch in Ostwestfalen-Lippe waren am Dienstag und Mittwoch Flüge geplant, wie die Bezirksregierung Detmold am Montag mitgeteilt hatte. In NRW gilt stellenweise die höchste Stufe 5 für eine «sehr hohe» Waldbrandgefahr. Die übrigen Regionen in Nordrhein-Westfalen wurden als Stufe 4 klassifiziert - dort wurde also eine «hohe» Gefahr gesehen.

Das Innenministerium hatte am Montag alle Regierungsbezirke in einem Erlass zu solchen Überwachungsflügen aufgefordert. Ob und wie genau geflogen wird, ist aber Sache der Bezirke.