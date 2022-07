Warmes, aber wechselhaftes Wetter in NRW erwartet

Essen (dpa/lnw)

Warm, aber wechselhaft wird das Wetter diese Woche in NRW. Am Montag ist es bis in den Nachmittag hinein stark bewölkt und es kommt immer wieder zu leichten Regenschauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen steigen auf 17 Grad im höheren Bergland und bis zu 26 Grad westlich des Rheins.

