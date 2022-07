Warnstreik an Airports: Eurowings erwartet geringe Folgen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Angesichts des angekündigten eintägigen Warnstreiks des Lufthansa-Bodenpersonals am Mittwoch rüsten sich die in Nordrhein-Westfalen betroffenen Flughäfen in Köln und Düsseldorf. Der Düsseldorfer Airport, der größte in NRW, rechnete mit «gravierenden Beeinträchtigungen». Der Köln/Bonner Flughafen erwartete dagegen kaum Auswirkungen. Die größte Airline in NRW, Eurowings, erklärte, man gehe von einem weitgehend normalen Flugbetrieb im gesamten Netz aus. Lufthansa hat wegen des Verdi-Warnstreiks am Mittwoch fast das gesamte Programm an ihren deutschen Drehkreuzen Frankfurt und München gestrichen.

Von dpa