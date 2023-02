Warnstreik: Fast alle Starts am Airport Köln/Bonn fallen aus

Düsseldorf (dpa)

Ein Warnstreik hat den Flugbetrieb am zweitgrößten Airport Nordrhein-Westfalens, Köln-Bonn, fast komplett zum Erliegen gebracht. Von 136 für Montag geplanten Flugbewegungen fänden nur 2 statt, teilte der Flughafen am Montag mit. Nur eine Landung aus Wien und ein Start zurück in die österreichische Hauptstadt sollten durchgeführt werden. Die meisten wurden annulliert, andere umgeleitet - das heißt, dass Passagiere für den Abflug zu einem anderen Airport fahren mussten oder woanders gelandet sind als gedacht. Ursprünglich hatte der Airport Köln/Bonn mit 15.000 Reisenden am Montag gerechnet.

