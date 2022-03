Warnstreiks an Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf

Köln (dpa/lnw)

An den Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf sind private Sicherheitskräfte in den Warnstreik getreten. In Köln habe die Aktion um Mitternacht bei der Fluggastkontrolle begonnen, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Dienstag. «Wir haben eine hohe Streikbeteiligung.» Allerdings seien in den frühen Morgenstunden grundsätzlich nicht allzu viele Mitarbeiter im Einsatz. Auch in Düsseldorf sei in einigen Bereichen ab 4.00 Uhr der Warnstreik angelaufen.

Von dpa