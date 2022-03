Warnstreiks an Kitas in Nordrhein-Westfalen

Köln/Paderborn/Bielefeld (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen haben am Dienstag Warnstreiks in Kitas begonnen. In mehreren Teilen des Landes seien Kundgebungen und Demonstrationen geplant, teilte ein Sprecher der Gewerkschaft auf dpa-Nachfrage mit. In Köln rechne man den Angaben zufolge bei einem Demonstrationszug am Morgen mit 1000 bis 1200 Teilnehmern. Aus Paderborn und Bielefeld und Herford wurden von Verdi 100 bis 300 Teilnehmer gemeldet. An den Streiks seien nicht nur Mitarbeiter aus den Kitas beteiligt, sondern auch Beschäftigte aus der Lebenshilfe und aus Behindertenwerkstätten.

Von dpa