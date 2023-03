Warnstreiks in kommunalen Kitas in NRW angelaufen

Nach einem Aufruf der Gewerkschaft Verdi haben in kommunalen Kitas und sozialen Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen am Mittwochmorgen Warnstreiks begonnen. Das bestätigte Verdi-Sekretär Tjark Sauer. Zu den Streikkundgebungen an dem Aktionstag in einer Reihe von NRW-Städten erwartet Verdi landesweit etwa 8000 bis 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Ob ein Notdienst angeboten wird, wird laut der Gewerkschaft in den Kitas vor Ort entschieden. Verdi hatte bereits am Freitag mitgeteilt, dass es infolge der Warnstreiks zu Einschränkungen und auch zu Schließungen kommen könne.

Die bundesweiten Warnstreiks in kommunalen Kitas und sozialen Einrichtungen finden laut Verdi am Internationalen Frauentag statt, da mit einem Anteil von 83 Prozent in der sozialen Arbeit überwiegend Frauen tätig seien. Nach den Gewerkschaftsangaben gibt es in NRW ungefähr 10.000 Kitas, von denen sich etwa ein Viertel in kommunaler Trägerschaft befänden. Bei landesweit etwa 140.000 Beschäftigten in allen Kitas in NRW zusammengenommen fehlen laut Verdi bereits jetzt Zehntausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Hintergrund der Warnstreiks ist der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst, bei dem es um die Beschäftigten von Bund und Kommunen geht. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Bei der zweiten Verhandlungsrunde hatte es trotz eines Arbeitgeberangebotes keine Annäherung der Tarifparteien gegeben. Die dritte Verhandlungsrunde ist für Ende März angesetzt.

Außerdem setzt Verdi die Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr fort. Am Mittwoch ist laut Gewerkschaft die Regionalverkehr Münsterland GmbH betroffen. Nach Unternehmensangaben trifft das viele Busfahrten. Am Donnerstag wird dann das Nahverkehrsunternehmen DSW21 in Dortmund bestreikt. «Die Streikmaßnahmen werden den ÖPNV mit Bussen und Bahnen in Dortmund komplett stilllegen», erklärte das Unternehmen. Am Freitag hatte es umfangreiche Warnstreiks im NRW-Nahverkehr gegeben.