Warnung vor Verzehr von Mais aus Penny-Märkten

Bei den in Deutschland über die Penny-Märkte vertriebenen Mais eines ungarischen Herstellers (3 x 150 g Dose) könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in vereinzelten Dosen kleine transparente Glassplitter befänden. Außer in Nordrhein-Westfalen würde der Mais des Discounters auch in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen verkauft, hieß es auf dem Portal Lebensmittelwarnung.de.