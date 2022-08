Wasserstand am Rhein in NRW weiter sehr niedrig

Duisburg (dpa/lnw)

Der Wasserstand am Rhein lag am Freitag weiter sehr niedrig. In Köln wurde der Pegel am Morgen mit 75 Zentimetern gemessen - ein leichter Zuwachs von einem Zentimeter innerhalb von 24 Stunden, aber immer noch nur sechs Zentimeter mehr als das historische Rheintief aus dem Jahr 2018. In Düsseldorf ging der Pegelstand im Vergleich zum Vortag (5.00 Uhr) um zwei auf 31 Zentimeter zurück. Hier liegt der Tiefstwert von 2018 bei 23 Zentimetern.

