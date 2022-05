Wasserwirtschafts-Expertin nun Landesumweltamt-Chefin

Recklinghausen (dpa/lnw)

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) hat erstmals eine Frau als Chefin. Wie das Umweltministerium am Dienstag in Düsseldorf mitteilte, ist die 58-jährige Sibylle Pawlowski die neue Präsidentin der Behörde, die 1500 Beschäftigte an 17 Dienststellen in NRW hat. Der Hauptsitz ist in Recklinghausen. Zu den Aufgaben des Lanuv gehören unter anderem der Naturschutz, die Luftreinhaltung und der Gewässerschutz.

Von dpa