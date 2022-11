Watzke erinnert BVB-Aktionäre an Kurswert von vor Corona

Dortmund (dpa)

Hans-Joachim Watzke hat die Corona-Pandemie als die größte Herausforderung für Borussia Dortmund seit der Beinahe-Insolvenz in der Spielzeit 2004/2005 bezeichnet. «Damals haben wir in den Abgrund geguckt. Und das ist mir vor drei Jahren noch einmal passiert», sagte der Geschäftsführer der Borussia Dortmund GmbH und Co. KG am Montag auf der Hauptversammlung in der Dortmunder Westfalenhalle.

Von dpa