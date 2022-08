Watzke: Haller-Ersatz idealerweise in acht bis zehn Tagen

Dortmund (dpa)

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat bekräftigt, dass Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund nach dem Ausfall von Sébastien Haller noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden will. «Idealerweise sollte in den nächsten acht bis zehn Tagen was passieren», sagte der 63-Jährige in einem am Mittwoch erschienenen Interview von «sportschau.de». Allerdings sei eine richtig gute Lösung schwierig, «weil das Angebot auf dem Markt nicht gerade üppig ist».

Von dpa