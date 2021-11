Wechsel: Hütter macht Neuhaus nicht zum Sündenbock

Köln (dpa)

Eigentlich wollte Florian Neuhaus seinem Trainer Adi Hütter kräftig was beweisen: Nachdem der Fußball-Nationalspieler öffentlich mangelndes Vertrauen beklagt hatte, hatte er seine Chance beim 4:0 in Fürth in der Vorwoche eigentlich genutzt. Und nun, im Derby in Köln, saß er wieder 65 Minuten lang auf der Bank.

Von dpa