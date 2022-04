Wechsel perfekt: Bielefelds Wimmer im Sommer nach Wolfsburg

Wolfsburg (dpa)

Der österreichische U21-Nationalspieler Patrick Wimmer wird nach dieser Saison wie erwartet von Arminia Bielefeld zum VfL Wolfsburg wechseln. Das gaben beide Fußball-Bundesligisten am Mittwoch bekannt. Der 20 Jahre alte Offensivspieler unterschrieb bei den Niedersachsen einen bis 2027 gültigen Fünfjahresvertrag. Möglich wird dieser vorzeitige Wechsel durch eine Ausstiegsklausel in seinem Kontrakt in Bielefeld.

Von dpa