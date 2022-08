Wechsel perfekt: Kölner Modeste für eine Jahr nach Dortmund

Der Wechsel von Anthony Modeste zu Borussia Dortmund ist perfekt. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte, unterschrieb der 34 Jahre alte Torjäger vom 1. FC Köln im Anschluss an einen medizinischen Check einen Einjahresvertrag. Der Franzose soll beim Revierclub den an einem Tumor erkrankten und deshalb monatelang fehlenden Neuzugang Sébastien Haller ersetzen.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl beschrieb Modeste als «einen gestandenen Profi, der die Bundesliga bestens kennt, der in der vergangenen Saison 20 Tore erzielt hat und der mit seinem Profil genau jene Rolle einnehmen kann, die sich unser Trainer Edin Terzic für den BVB-Fußball vorstellt».

Dem Vernehmen nach beträgt die Ablöse für den eigentlich bis 2023 an die Kölner gebundenen Modeste rund fünf Millionen Euro. Mit seinen Treffern hatte er in der vorigen Saison großen Anteil am Einzug der Kölner in die Conference League. Für den bulligen und kopfballstarken Angreifer ist es nach 2017 der zweite Abschied aus Köln, als er sich mit einem Wechsel nach China den Unmut vieler Fans zugezogen hatte. Auch diesmal wird sein Weggang von Misstönen begleitet.

«Mit dem Angebot des BVB hat sich für mich die in meinem Alter einmalige Chance ergeben, auch in der Champions League spielen und mich auf höchstem Niveau beweisen zu können», erklärte Modeste und dankte dem 1. FC Köln «für die schöne und erfolgreiche Zeit».