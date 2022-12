Wechselhaft und mild an Heiligabend in NRW

Essen (dpa/lnw)

An Heiligabend hat sich das Wetter für die Menschen in Nordrhein-Westfalen mild, trüb und wechselhaft gezeigt. Am Abend lassen die örtlichen Schauer nach und es bleibt weitgehend niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Essen mitteilte. Es werden 8 bis 12 Grad, in den Hochlagen 6 Grad erwartet.

Von dpa