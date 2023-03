Wechselhaftes, teils winterliches Wetter am Mittwoch in NRW

Offenbach (dpa/lnw)

Am Mittwoch können sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf wechselhaftes und teils winterliches Wetter einstellen. Am Morgen wird es im Norden und Osten des Landes gebietsweise glatt, im Südwesten soll Schnee fallen, der sich bis zum Mittag auf weite Teile des Landes ausbreiten soll, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Laufe des Tages gehen die Niederschläge in Regen über. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen zwei und fünf Grad, in Hochlagen bei null bis zwei Grad. In der Nacht zum Donnerstag soll es vom Münsterland bis Ostwestfalen erneut schneien. Es besteht Glättegefahr.

Von dpa