Wechselhaftes Wetter in Nordrhein-Westfalen

Offenbach (dpa/lnw)

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich in den kommenden Tagen auf wechselhaftes Wetter einstellen. Am Dienstag ist es regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Im Tagesverlauf kann es einzelne kurze Gewitter mit starken bis stürmischen Böen geben. Diese können Geschwindigkeiten bis zu 70 Stundenkilometer erreichen. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 17 und 19 Grad, im höheren Bergland bei etwa 15 Grad.

Von dpa