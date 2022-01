Wechselhaftes Wetter mit Schnee im Bergland: Glättegefahr

Essen (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalen erwartet am Wochenende wechselhaftes Wetter mit Schnee, Regen und teils vielen Wolken. Eine Front eines Sturmtiefs ziehe am Freitag über NRW hinweg, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). In tieferen Lagen an Rhein und Ruhr sei mit Regen und teils Schneeregen zu rechnen. In Höhen ab 300 Metern soll es schneien, im Bergland falle bis zu fünf Zentimeter Neuschnee. Vor allem dort und im Osten des Landes sei dann Glätte möglich. Die Höchstwerte liegen bei bis zu sechs Grad.

Von dpa