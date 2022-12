Wechselhaftes Wetter mit stürmischen Böen in NRW

Essen (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen wird es einige Tage vor dem Jahreswechsel trotz milder Temperaturen ungemütlich. Neben etwas Regen am Mittwoch, der im Tagesverlauf nachlässt, sind starke Windböen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 12 Grad. Die Nacht bleibt regnerisch bei Temperaturen von 9 bis 5 Grad.

Von dpa