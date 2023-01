Wegen Attrappe: Polizeieinsatz an Bahnhof in Marl

Marl (dpa/lnw)

Bei einem verdächtigen Gegenstand am Bahnhof in Marl-Sinsen hat es sich um eine Attrappe gehandelt. Die Polizei hatte am Freitagabend wegen des Gegenstandes und eines herrenlosen Koffers den Bahnhof abgesichert, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Sperrung wurde demnach am frühen Samstagmorgen wieder aufgehoben und auch der Straßen- und Bahnverkehr wieder freigegeben. Zwischenzeitlich mussten einige Bewohner ihre Wohnungen verlassen.

Von dpa