Wegen Corona abgesagt: Wieder keine Stunksitzung in Köln

Köln (dpa)

Wegen der Corona-Pandemie ist die Session 2021/22 der legendären Kölner Stunksitzung abgesagt. «46 Sitzungen mit über 50.000 Karten waren fast komplett ausverkauft», teilte das Ensemble am Montag in Köln mit. Fünf Monate lang seien Texte geschrieben und geprobt, Kulissen gebaut und Kostüme genäht worden. Doch lasse die Pandemie in diesem Winter keine sichere und planbare Durchführung zu.

Von dpa