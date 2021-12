Wegen Corona: Polizei Coesfeld bittet um Online-Anzeigen

Coesfeld (dpa/lnw)

Wegen der hochansteckenden Virusvariante Omikron bittet die Polizei in Coesfeld die Bürger, Anzeigen möglichst per Telefon oder online zu erstatten. «Durch notwendige Hygienemaßnahmen erhalten wir unsere Funktionsfähigkeit und gewährleisten die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Wir wollen auch nicht selbst zur Verbreitung beitragen», erklärt der Abteilungsleiter Polizei, Thomas Eder, am Dienstag per Mitteilung.

Von dpa