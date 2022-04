Wegen Kinderpornos verurteilter Lehrer unterrichtete weiter

Ein wegen Kinderpornobesitzes rechtskräftig verurteilter Lehrer hat nach der Verurteilung noch viereinhalb Jahre an einer bischöflichen Schule im Ruhrgebiet unterrichtet. Der Lehrer sei 2016 verurteilt worden, aber erst Ende 2020 habe die Behörde die Schulaufsicht informiert.

Ein Lehrer unterrichtet in einem Klassenzimmer. (Symbolbild)

Grund sei ein "Versäumnis" der zuständigen Staatsanwaltschaft Bochum gewesen, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag einen entsprechenden Bericht der Funke-Mediengruppe vom Wochenende.

Das Bistum als Schulträger habe dem Lehrer unverzüglich fristlos gekündigt, sobald es informiert gewesen sei, teilte das Bistum am Montag mit. Gegen diese Kündigung habe der Mann beim Arbeitsgericht geklagt und in erster Instanz verloren. Eine Entscheidung in zweiter Instanz stehe aus.

"Ausdrücklich kann festgestellt werden, dass es bislang keine Hinweise dafür gibt, dass sich der Lehrer gegenüber Schülerinnen und Schülern schuldhaft verhalten haben könnte", betont das Bistum in der Stellungnahme.