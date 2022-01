Weihnachtsbaum brennt: Seniorin lebensgefährlich verletzt

Soest (dpa/lnw)

In einer Wohnung in Soest hat am späten Sonntagnachmittag ein Weihnachtsbaum Feuer gefangen und einen Wohnungsbrand ausgelöst. Eine 86-Jährige sei lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Die Seniorin sei von der Feuerwehr aus dem Haus gerettet und mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht worden.

Von dpa