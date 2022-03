Weißes Pulver in Brief an russisches Konsulat: Entwarnung

Bonn/Bad Godesberg (dpa/lnw)

Nach der Sicherstellung eines Briefes mit zunächst verdächtigem Pulver an das russische Generalkonsulat in Bad Godesberg hat die Polizei Entwarnung gegeben. Nach Untersuchung durch die Experten sei man sicher, dass es sich nicht um eine gefährliche Substanz handele, hieß es am Freitagabend von der Polizei. Der Brief sei für weitere Untersuchungen sichergestellt worden. Die zwischenzeitlich vorsichtshalber eingerichtete Straßensperrung am Konsulat sei aufgehoben worden.

Von dpa