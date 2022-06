Weiter kostenlose Corona-Tests in Münster

Münster (dpa/lnw)

Künftig müssen die meisten Menschen drei Euro für einen Corona-Test in einer Teststation hinlegen - bei acht Stellen in Münster sollen sich auch im kommenden Monat alle weiter kostenlos testen lassen können. «Wir verzichten im Juli auf den Eigenanteil von drei Euro, um allen Bürgern während der aktuellen Sommerwelle weiterhin die Möglichkeit zu geben, sich so verantwortungsvoll wie möglich verhalten zu können», teilte eine Sprecherin der Betreiber am Mittwoch mit.

Von dpa