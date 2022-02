Weiter Sturm und Gewitter in Nordrhein-Westfalen erwartet

Essen (dpa/lnw)

Aufatmen im Süden, weiter Wind im Norden: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes müssen Menschen in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag noch mit starkem Sturm rechnen. «Das Gröbste ist erstmal durch, aber Richtung Mittag gibt es nochmal ein zweites Windmaximum vor allem im Norden und Osten NRWs», sagte Jan Kärger, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes in Essen. «Richtung Süden NRWs ist die Wahrscheinlichkeit für orkanartige Böen geringer.» Am Donnerstagmorgen bestand für den Norden, Osten und Süden des Bundeslands eine amtliche Unwetterwarnung für orkanartige Böen. Im Westen warnte der DWD vor schweren Sturmböen.

Von dpa